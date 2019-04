O ator Kaysar Dadour, atualmente na novela das 6 Órfãos da Terra, e conhecido também por ter sido vice-campeão do BBB 18, anunciou em seu Instagram que deu início ao processo para obter sua cidadania brasileira nesta terça-feira, 30.

Kaysar Dadour dá início a processo para obter cidadania brasileira (Foto: Reprodução)

"Hoje inicio a contagem regressiva para o meu grande dia. Acabei de entregar todos os documentos pedidos aqui na Polícia Federal do Paraná para minha cidadania brasileira", afirmou Kaysar.

O sírio, que veio à cidade de Curitiba há cerca de cinco anos por conta da guerra em seu país natal, continuou: "Só tenho a agradecer essa terra abençoada Brasil por tanto amor, acolhimento e paz para mim e minha família. [...] Não vejo a hora de poder dizer com meu peito cheio de amor e de orgulho que sou um brasileiro de alma e de documentos".

"A minha essência já é brasileira e isso não há documento no mundo que possa explicar como me sinto. Eu sou sírio brasileiro com muito orgulho!", concluiu.

Confira as publicações de Kaysar Dadour falando sobre sua cidadania brasileira abaixo: