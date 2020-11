Kelba Varjão traz acessórios de luxo para o AFD 2020

Para Kelba Varjão, a moda é uma forma de expressar a identidade. Veterana do Afro Fashion Day, a designer está à frente da marca Kelba Deluxe, presente no Afro Fashion Day desde o primeiro ano do evento com acessórios glam.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, Kelba foi convidada a participar de uma mostra de decoração e percebeu que design de interiores e de moda tinham tudo a ver. “Fiz uma exposição na vitrine de uma Sala de Banho e coloquei os acessórios para compor o ambiente. Os clientes se interessaram pelas bijouxs a ponto de eu passar a fabricar e empreender na moda”, relata.

Considerando todas as suas clientes como especiais, a Kelba Deluxe atualmente trabalha com vendas diretas para lojas de grife e multimarcas, além de hotéis e resorts. A marca também está presente em ambiente digital, plataforma que ganhou ainda mais força durante a pandemia. “Como todos os empreendedores, sentimos esse impacto, mas enfatizei nas vendas e-commerce e online e, também, em entradas delivery”, diz Kelba.

Para a edição de 2020 do Afro Fashion Day, a designer temperou suas criações com dendê, temática do seu agrado. “Amei a proposta. Super original, o dendê é patrimônio baiano e está enraizado em nossas expressões”, completa.

Conheça mais sobre a criadora: @kelbadeluxe

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Hapvida a parceria do Sebrae e o apoio do Shopping Barra e Lagares.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.