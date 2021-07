Keno Marley, do boxe, puxa corujão olímpico do Brasil hoje; veja agenda

No melhor estilo Baile de Favela, a manhã olímpica brasileira começou bem nesta quinta (29) com as medalhas de prata e bronze de Rebeca Andrade e Mayra Aguiar, na ginástica artística e judô, respectivamente - bem diferente do dia anterior, quando o fumo entrou de várias maneiras: vôlei, vôlei de praia, handebol, rúgbi, natação... o bicho pegou, mas ganhar e perder são partes do jogo.

O corujão da vez não terá disputa de medalha para brasileiras e brasileiros, mas tem uma programação legal, iniciada pelo hipisimo às 20h30 de hoje e handebol masculino, que enfrenta a seleção de Fiji às 21h. O vôlei de quadra masculino tenta dar a volta por cima contra os Estados Unidos a partir das 23h, em partida que promete ser duríssima.

Na madrugada, as coisas vão esquentando já para entrar no clima do #Sextou: tem oitavas de final do judô masculino para atletas acima de 100kg e a mesma fase para as lutadoras acima de 78kg começando às 0h40. Logo depois tem Keno Marley contra o britânico Benjamin Whittaker nas quartas do peso meio-pesado do boxe. Se Keno ganhar, garante mais uma medalha para o Brasil. A manhã reserva mais emoções no boxe com Beatriz Ferreira enfrentando Shih-Yi Wu, do Taiwan, às 5h. Nessa mesma hora, tem seleção brasileira em campo: Marta, Formiga, Rafaelle, Ludmila, Debinha, Thamires e cia entram em campo nesse horário para um jogo decisivo contra o Canadá pelas quartas. Agora, é ganhar ou ganhar.

Confira a programação olímpica logo abaixo. A receita para a torcida você já sabe: passa um cafezinho fresco, aciona os contatos e vamos pra cima junto com o Brasil!

Programação de quinta e sexta (29 e 30/07):

Hipismo

20h30 - Carlos Parro, Marcelo Tosi e Rafael Losano (Adestramento individual)

20h30 - Adestramento por equipes

5h30 - Carlos Parro e Marcelo Tosi (Adestramento por equipes)

Handebol masculino

21h - Brasil x Argentina

Rugby feminino

21h - Brasil x Fiji

Atletismo

21h15 - Thiago Moura (salto com vara

21h15 - Fernando Ferreira (Salto em altura)

22h04- Altobeli Santos (3000m com obstáculos)

23h25 - Alison dos Santos (400m com barreiras)

23h41 - Márcio Teles (400m com barreiras)

00h15 - Rosângela Santos e Vitória Cristina Rosa (100m rasos)

07h05 - Núbia Soares (Salto triplo)

07h36 - Geisa Arcanjo (Arremesso de peso)

08h12 - Revezamento 4x400 misto

Remo

21h21 - Lucas Verthein (Final B)

Ciclismo BMX

22h - Renato Rezende (Semifinal)

Judô

23h - Maria Suelen Altheman (Oitavas do feminino acima de 78kg)

23h - Rafael Silva (Oitavas masculino acima de 100kg)

Vôlei masculino

23h05 - Brasil x EUA

Vela

00h05 - Marco Grael e Gabriel Borges

00h05 - Henrique Haddad e Bruno Bethlem

00h15 - Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan

02h35 - Roberto Scheidt

02h50 - Martine Grael e Kahena Kunze

Boxe

01h24 - Keno Machado (BRA) x Benjamin Whittaker (GBT) (Quartas meio-pesado)

5h - Beatriz Ferreira (bRAS) x Wu Shih-Yi (TWN) (Quartas meio-leve)

07h39 - Abner Teixeira (BRA) x Hussein Iashaish (JOR) (Quartas pesado)

Canoagem

02h - Pepe Gonçalves (Semifinal individual)

Saltos Ornamentais

3h - Luana Lira (Trampolim 3m)

Futebol feminino

05H - Brasil x Canadá (Quartas de final)

Natação

07h13 - Bruno Fratus (50m livre)

07h36 - Etiene Medeiros (50m livre)

08h34 - Guilherme Costa (1500m livre)

Vôlei de praia

9h - Bruno e Evandro (BRA) x Bryl e Fijalek (POL)