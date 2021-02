Kim e Kanye encaminham divórcio, mas educação dos filhos vira disputa

O ex-casal Kim Kardashian e Kanye West já têm as documentações para o divórcio encaminhadas, no entanto, segundo reportagem do jornal Daily Mail, a educação dos quatro filhos do casal deve ser alvo de disputa.



A separação que envolve cifras bilionárias deve ter nessa questão uma disputa. Os dois devem dividir uma fortuna de cerca de R$12 bilhões. Kim e Kanye são pais de North, Chicago, Psalm e Saint.



Kanye, que foi apoiador e amigo do ex-presidente Donald Trump, foi candidato a presidente dos Estados Unidos na última eleição, concorrendo inclusive contra o ex-aliado. Ambos foram derrotados pelo atual presidente Joe Biden, que contou com o apoio de Kim Kardashian.



Ainda de acordo com a reportagem do jornal inglês, pessoas próximas do casal afirmam que nenhum dos dois planeja contestar o acordo pré-nupcial que assinaram em 2014. Kim exige ficar com a mansão que ambos dividem em Hidden Hills, na Califórnia (EUA), o que não deve ser contestado pelo cantor.