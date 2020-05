Kim Jong-un reaparece em público na Coreia do Norte, diz agência

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez a sua primeira aparição pública em mais de 20 dias, encerrando rumores de que estava morto, noticiou a imprensa da Coreia do Sul. A primeira aparição pública de Kim Jong-un desde o dia 11 de abril aconteceu neste sábado (2), na inauguração de uma fábrica de fertilizantes.

A informação foi passada tanto pela agência estatal KCNA quanto pela sul-coreana Yonhap, que monitora o governo do país vizinho. A Reuters não pôde verificar independentemente o relato da KCNA.

Segundo informações de funcionários da Casa Branca repassadas à imprensa dos EUA, Kim passou por uma cirurgia cardiovascular. Havia relatos, inclusive, de que ele estava em "estado grave".

As especulações sobre sua saúde começaram depois que ele faltou às celebrações do aniversário de nascimento do fundador do Estado, Kim Il Sung, em 15 de abril. O dia é o feriado mais importante da Coreia do Norte e Kim como líder costuma fazer uma visita ao mausoléu onde seu avô está. .

Mesmo com a reaparição, o estado de saúde de Kim continua um mistério — nem a imprensa oficialista nem observadores de inteligência de países que monitoram a Coreia do Norte, como China, Estados Unidos e Coreia do Sul, conseguem confirmar a real situação do ditador.