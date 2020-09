Kissinha Borges morre de covid-19 11 dias após marido

Kissinha Borges morreu nessa quinta-feira (10), no Hospital Aliança, em Salvador, onde estava internada para tratamento da covid-19. Kissinha era casada com Benedito Borges de Melo, 97, ex-dirigente do Bahia e responsável pela formação do elenco campeão brasileiro de 1959, que morreu no último dia 30, por complicações da mesma doença.

Kissinha, ao lado de Cristina Bittencourt, teve a primeira loja de moda praia da cidade, a Sol e Sal, que durante anos funcionou na Barra. Ela deixa três filhas: Karla, Ana Paula e Monique e cinco netos. O sepultamento será nesta sexta (11), às 11h, no Jardim da Saudade.

