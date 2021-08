Kit gás explode em carro dentro de posto de gasolina no bairro do Stiep

Uma explosão em um posto de gasolina no bairro do Stiep assustou os moradores na manhã desta quarta-feira (10). Um carro está pegando fogo no local, e o incêndio teria sido provocado por uma explosão do kit gás de um carro, segundo informações da TV Bahia. O posto BR fica na Rua Professor Manoel Ribeiro, próximo a Lagoa dos Dinossauros

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros está no local para conter as chamas. Há vazamento de gás GNV no local, porque as bombas de abastecimento foram atingidas com a explosão.

Um funcionário do posto de gasolina que estava abastecendo o carro com o gás acabou ferido, com uma queimadura no braço. "A gente estava dentro da loja, e eu estava me terminando de me arrumar para sair, quando veio o estrondo e todo mundo saiu correndo com medo de acontecer o pior. Meu colega que se feriu mais porque ele estava atendendo. Nem ele imaginava que aquilo ia acontecer", contou uma funcionária da limpeza.

O dono do carro é motorista por aplicativo e contou, em entrevista à TV Bahia, que tem o costume de abastecer nesse mesmo posto e que fez vistoria do kit há cerca de dois meses. "Eu tava esperando acabar de abastecer do lado do carro, e fui jogado para trás com o impacto. Eu fiz todo procedimento de segurança. A sorte foi essa. Se eu tivesse dentro do carro, tinha morrido", disse Jairo Pimentel. Ele também acabou com o cabelo queimado e ferido com estilhaços.

O fogo atingiu o pescoço e o braço do frentista. Ele foi atendido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

As janelas de edifícios próximos ao posto acabaram quebrando com o impacto da explosão. Um outro carro também foi atingido pelas chamas do incêndio.

(Foto: Leitor CORREIO)

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, duas vítimas com queimaduras foram levadas para unidade de saúde por guarnição do Salvar.