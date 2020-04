Kits de higiene e limpeza começam a ser entregues em comunidades carentes na Bahia

Começaram a ser distribuídos nesta sexta-feira (17) os primeiros kits de limpeza e higiene disponibilizados pela Braskem para os moradores de comunidades carentes de cinco municípios baianos.

Ao todo, serão entregues 8.550 kits, com água sanitária, detergente e sabonetes, que ajudarão a população a cumprir as medidas de higiene fundamentais para a prevenção ao coronavírus. A entrega segue até quarta-feira (22).

Ao todo, a ação beneficia 34.200 pessoas que moram nas comunidades de Ilha de Maré e Cidade da Luz, em Salvador; Parque Florestal, Mangueiral, Jardim Limoeiro e PHOC 3, em Camaçari; Futurama e Leandrinho, em Dias d'Ávila; Passé de Candeias, Caboto, Madeira, Vila Esperança, Boca do Rio e Menino Jesus, em Candeias e Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.

Além dos materiais, as famílias também estão recebendo orientações de como devem se comportar para prevenir a covid-19.

Álcool em gel

Também foram doados três mil frascos de álcool em gel para as comunidades. A entrega de todas as doações foi feita na casa dos beneficiados, para evitar aglomeração. A equipe de distribuição também usou equipamento de proteção, como luvas e máscaras e obedeceu o distanciamento necessário.

Além da iniciativa direcionada para as comunidades do entorno das suas unidades na Bahia, a indústria também firmou parceria com empresas da cadeia da química e do plástico, além de doar matéria-prima para produção de máscaras, água sanitária e descartáveis. Os itens serão doados para hospitais da rede pública da Bahia e outros oito estados brasileiros.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.