Klara Castanho pede prisão de Léo Dias e Antônia Fontenelle

A confusão e a exposição que ocorreu em junho deste ano com a atriz Klara Castanho, o jornalista Léo Dias e a apresentadora Antônia Fontenelle, parece que não vai ter um ponto final tão cedo. Isso porque a artista entrou com uma queixa-crime contra os famosos.

De acordo com informações do site Em Off, do IG, a atriz alegou que, além de Antônia e Leo, a youtuber Dri Paz também inventou mentiras a respeito da sua gravidez, circulando a informação da internet. Ela afirmou que se sentiu humilhada publicamente após um acontecimento pessoal ter sido divulgado. “Klara Castanho se sentiu humilhada e revoltada com a forma com a qual ele se referia a ela, atingindo sua honra subjetiva”, diz um trecho da ação.

Ela ainda reforçou que outros jornalistas tinham escutado a informação nos bastidores do "Troféu Imprensa" e espalhou todo mundo. Klara relembrou a entrevista que Leo Dias deu para o programa The Noite, do SBT, sobre o suposto comportamento dela: “Inferindo que Klara Castanho seria uma atriz ‘que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha’, que tem uma ‘história de trama’ e que o que ela fez é de ‘perder a fé na humanidade'”.

Após as informações terem vazado e Leo Dias ter recebido diversos comentários negativos, ele chegou a se retratar através do site. Preciso me explicar a vocês e pedir perdão para Klara Castanho”. A defesa da atriz alega que não era um pedido de desculpas, mas sim, para “proteger sua imagem e reputação profissional, sem a ínfima tentativa de se retratar cabalmente do enredo fantasioso e sensacionalista criado por ele e espalhado”.