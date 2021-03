Koeman crê em milagre do Barça contra o PSG: 'Nada é impossível'

O Barcelona terá uma missão árdua nesta quarta-feira (10) contra o Paris Saint-Germain, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Para avançar às quartas, o clube espanhol terá de reverter a derrota por 4x1 sofrida no estádio Camp Nou, em Barcelona, há três semanas. No entanto, o técnico holandês Ronald Koeman admite que nada é impossível.

"Depende de como começarmos, da energia que colocarmos em campo para complicarmos a vida ao adversário. Depende da nossa eficácia, eles mostraram ter muita no primeiro encontro... Somos uma equipe que cria ocasiões e tendo uma ótima eficácia, nada é impossível", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (9).

O Barcelona terá de fazer um jogo perfeito no Parque dos Príncipes e, para isso, terá de contar com uma grande atuação do craque argentino Lionel Messi em campo. Para avançar às quartas de final, precisa de uma vitória por quatro gols de diferença ou por três, desde que marque cinco ou mais vezes.

"Claro que, se pensamos em dar a volta, precisamos de qualquer jogador ao seu melhor nível. Se o Leo for capaz de fazer um dos seus melhores jogos, tudo é possível", admitiu Koeman.

"Ele pode decidir qualquer jogo a qualquer momento, mas não é só ele que deve estar no melhor nível, mas sim toda a equipe. Também há que ter sorte, finalizando as jogadas e procurando a eficiência de que precisamos. Veremos se conseguiremos dominá-los e pressioná-los desde início", acrescentou.

Perguntado se Messi vai seguir no clube após a eleição de Joan Laporta como novo presidente do Barcelona, Koeman foi evasivo.

"Não sei se ele tem mais opções para ficar com Laporta. Espero que fique no Barça. Laporta ganhou as eleições por uma larga margem, os membros votaram e acho que é muito bom para o clube ter um presidente como ele, trabalhando para o futuro", comentou.