Kwid x Mobi: tudo sobre os dois carros mais baratos do Brasil

Em alguns meses, o mercado brasileiro perdeu diversos veículos mais acessíveis. Modelos como Fiat Uno, Ford Ka, Nissan March, Toyota Etios e os Volkswagen up! e Fox deixaram de ser produzidos. Nenhum deles ganhou substituto e, assim, a oferta de produtos de entrada ficou bastante reduzida.

Atualmente, os dois carros mais baratos do país são o Fiat Mobi e o Renault Kwid. O subcompacto da Fiat é oferecido em duas versões: Like, que custa R$ 63.390 e Trekking, oferecido por R$ 66.390. A Renault tem uma opção a mais, totalizando três: Zen (R$ 64.690), Intense (R$ 66.990) e Outsider (R$ 70.490).

Em comum, todos utilizam transmissão manual e motorização 1 litro. O propulsor da Fiat entrega 71 cv de potência com gasolina e 74 cv com etanol, resultados obtidos sempre a 6 mil rpm. O torque máximo, entregue a 3.250 rpm, é de 9,3 kgfm com gasolina e 9,7 kgfm com etanol. Na versão Like, a mais barata e o foco desse comparativo, o Mobi pesa 961 kg e tem capacidade para transportar 400 kg.

O propulsor do Kwid entrega 68 cv de potência com gasolina e 71 cv com etanol, números entregues aos 5.500 rpm. O torque máximo, entregue aos 4.250 rpm, é de 9,4 kgfm com gasolina e 10 kgfm com etanol. Na configuração Zen, a mais barata, o subcompacto da Renault pesa 818 kg e 375 kg de capacidade de carga.

Abaixo um comparativo será dividido em três tópicos e vai levar em consideração a versão mais barata de cada carro.

CONSUMO

Para evitar distorções, usamos o menor consumo medido em megajoules por quilômetro (MJ/km) de acordo com a tabela de eficiência energética veicular, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Essa é uma forma mais objetiva, pois um veículo pode ser mais econômico na estrada do que outro, no entando, beber mais na cidade.

De qualquer forma, seguindo o estudo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o consumo em quilômetros por litro, com etanol e gasolina, estão apontados.

Fiat Mobi: 1,50 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,5

Rodoviário: 15

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,6

Rodoviário: 10,4

Renault Kwid: 1,36 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 15,3

Rodoviário: 15,7

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 10,8

Rodoviário: 11

SEGURO

Levando em consideração para essa simulação que o carro seja zero-quilômetro, para uso particular, para um segurado do sexo masculino, com 44 anos e morador da Federação (usando o CEP da rua do CORREIO). Nesse caso, não inclui eventuais bônus que o motorista acumulou. Os preços são da seguradora Youse.

Fiat Moby Like

R$ 3.130,69 é a opção mais barata, que cobre para roubo, furto, incêndio e serviço de guincho.

R$ 4.625,03 essa opção inclui cobertura para alagamento, colisão e danos materiais a terceiros.

Renault Kwid Zen

R$ 2.105,19 é a opção mais barata, que cobre para roubo, furto, incêndio e serviço de guincho.

R$ 3.867,98 essa opção inclui cobertura para alagamento, colisão e danos materiais a terceiros.

REVISÕES

Os dois veículos possuem três anos de garantia total e as suas revisões devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. O preço médio das seis primeiras é:

Fiat Mobi: R$ 846,66

Renault Kwid: R$ 614,51

Situações específicas

Outros itens são mais subjetivos e vão depender do uso de cada um. A capacidade do porta-malas, por exemplo. O compartimento de carga do Kwid acomoda 290 litros e o do Mobi leva apenas 200 litros.

O veículo da Renault também sai na frente em relação ao número de airbags, são quatro bolsas infláveis de série contra duas do Fiat.

Ambos possuem quatro-portas, ar-condicionado de série e assistência para a direção. No Mobi ela é hidráulica e no Kwid elétrica, ou seja, no Renault ao manuseio do volante é mais leve e preciso.

Outro fator que pode influir na rotina do consumidor é o tamanho da rede de concessionárias. No Brasil, a Fiat tem 519 lojas e a Renault 292. No entanto, na Região Metropolitana de Salvador a Fiat é atendida dois revendedores distintos: Cresauto e Fiori, totalizando quatro lojas.

A Renault tem mais representantes na RMS: Brune, Nova Bahia e Eurovia. No entanto, apenas a Eurovia tem duas lojas, totalizando também quatro lojas.