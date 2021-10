Laboratório de refino de drogas é desmontado no interior da Bahia

Uma laboratório para refino de drogas foi desmontado na segunda-feira (25), na cidade de Santa Bárbara, na Bahia. No local, equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Serrinha) encontraram 26 kg de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack, informou a polícia nesta terça.

A PM chegou ao local após denúncias de tráfico de drogas no povoado de Gravatá. As equipes começaram rondas ostensivas e flagraram um homem com uma porção de drogas.

“Ele negou ser dono do material, mas uma testemunha informou que o criminoso tinha mais drogas em um estabelecimento desativado, ao lado da sua residência, na localidade de Saco do Capitão. Quando chegamos no lugar indicado, encontramos mais entorpecentes”, conta o comandante do Batalhão, tenente-coronel Michel Alexander Muller de Azevedo.

Além dos 26 kg de drogas, foram apreendidos prensas, balança, peneiras e luvas. O suspeito e os materiais foram levados até a delegacia de Serrinha. De acordo com o delegado Paulo José de Oliveira, ele foi autuado por tráfico de drogas.