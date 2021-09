Lacen confirma mais 58 casos da variante delta da covid-19 na Bahia

Mais 58 casos da variante delta da covid-19 foram detectados na Bahia, divulgou neste sábado (25) o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), A detecção nas amostras foi feita por sequenciamento genético. Com isso, já são 72 casos da variante na Bahia, com duas mortes.

Estes novos casos foram identificados em pacientes que moram nas cidades de Aporá, Baixa Grande, Barrocas, Bonito, Brumado, Camaçari, Canavieiras, Cícero Dantas, Coribe, Entre Rios, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Lauro de Freitas, Maracás e Nilo Peçanha. , Maraú, Medeiros Neto, Muritiba, Nova Fátima, Pé de Serra, Prado, Riachão do Jacuípe, Salvador, São Gonçalo dos Campos, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vereda.

Antes, já haviam sido confirmados 14 casos da variante em moradores de Conceição do Almeida, Feira de Santana, Medeiros Neto, Prado, Salvador, Sapeaçu, Senhor do Bonfim, Vereda, Vitória da Conquista,, além de um tripulante de um navio ancorado em Salvador.

"É importante destacar que estamos utilizando um protocolo novo, que não são de amostras aleatórias. Estamos concentrando atenção nas amostras provenientes de municípios com aumento do percentual de casos positivos ou que tenham casos anteriores da Delta", explica a diretora geral do Lacen-BA, Arabela Leal.

A secretária estadual interina da Saúde, Tereza Paim, diz que esse novo protocolo permite que a vigilância epidemiológica atue de maneira mais rápida na identificação e monitoramento dos casos. Ela alerta que a principal medida para conter o avanço da covid-19 e, da variante delta, é a vacinação. “É importante que as pessoas busquem as unidades de saúde para se vacinarem contra a doença, incluindo também a dose de reforço. O esquema completo de vacinação dá uma maior garantia de defesa contra a covid-19”, ressalta.

O Lacen analisou amostras de mais de 200 municípios dos nove Núcleos Regionais de Saúde. O laboratório já realizou cerca de 700 exames de sequenciamento genético do vírus da covid-19.

A variante delta

A delta tem um histórico de transmissibilidade maior do que as demais variantes, mas a vacinação tem se mostrado eficaz para conter os quadros graves que necessitam de hospitalização.

Por conta disso, é importante a população se vacinar e continuar com os cuidados para evitar disseminação da doença, como uso de máscaras e de álcool em gel.

Em caso de sintomas, o contato com a unidade de saúde deve ser imediato para realizar o atendimento, testagem e isolamento.