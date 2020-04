Lacen inaugura nova ala e dobra capacidade de testes para covid-19

A capacidade de processamento de testes para o novo coronavírus mais do que dobrou no Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Com a entrega, nesta sexta-feira (24), de uma nova ala no Lacen, a capacidade de testes por dia passou de 400 para 1.000. Segundo a Sesab, o Lacen é, agora, o maior laboratório do Brasil em capacidade de realização de exames para covid-19.

“O investimento superior a R$ 2 milhões, em obras e equipamentos, tornou o Lacen o maior laboratório do País em capacidade de realização de exames da Covid-19, e foi idealizado de forma preventiva para o estado, ainda em janeiro, quando a China divulgou o início da pandemia mundial”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas.

O primeiro pilar, que é o diagnóstico, compreendeu a construção do prédio da nova ala, a ampliação do laboratório de biologia molecular, a aquisição de novos equipamentos e a contratação de insumos.

"Isso alçou o Lacen da Bahia ao principal laboratório público estadual do Brasil na capacidade de realizar exames para coronavírus”, acrescentou Vilas-Boas.

De acordo com a diretora-geral do Lacen, Arabela Leal, a unidade tem recebido uma média de 400 exames diariamente, e, com a ampliação, a expectativa é atender até mil pacientes por dia.

“Essa nova ala comporta não apenas o setor de biologia molecular, que faz todos os exames de coronavírus, HIV, hepatites e outras doenças, mas, também na parte superior, está montado um laboratório de vigilância sanitária, que faz análises químicas de água, de alimentos, produtos de limpeza, entre outros produtos”, disse.