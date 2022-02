Ladrões armados levam R$ 200 mil em bicicletas de loja em Lauro de Freitas; vídeo

Homens armados invadiram a loja Galego Bike, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na tarde desta quarta-feira (16) e levaram mais de R$ 200 mil em bicicletas, além de um notebook e um celular IPhone.

De acordo com Ariele Duarte, uma colaboradora da loja que estava presente no momento, nove bicicletas foram levadas por seis homens, uma delas com valor equivalente a R$ 50 mil.

Segundo relato, os homens chegaram em um caminhão e abordaram diversos colaboradores até chegarem a oficina, localizada na loja. Dois deles estavam armados, e ameaçaram um dos funcionários.

Para escolher quais bicicletas levariam, adotaram a tática de perguntar aos presentes quais eram as mais caras. Toda a ação durou cerca de 5 minutos e foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

A colaboradora afirmou que foi prestado um boletim de ocorrência referente ao assalto. A assessoria da Polícia Civil, entretanto, afirmou não ter localizado a ocorrência.