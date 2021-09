Ladrões de gado são presos pela polícia baiana em Pernambuco

Oito policias da Bahia e um delegado foram até Pernambuco prender um grupo de ladrões de gado que atuava no município de Catu e regiões vizinhas. A investigação começou há dois meses e ao menos 54 animais foram roubados pelos bandidos. A ação faz parte da Operação Unum Corpus que visa retirar das ruas criminosos e coibir a prática de crimes como tráfico de drogas, homicídio e agressão à mulher, entre outros.

A diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Rogéria Araújo, contou que o grupo atuava durante a noite. Eles usavam caminhões para chegar até as fazendas e recolher os animais, durante a madrugada, e seguiam direto para Caruaru, município de Pernambuco, onde o gado era abatido ou revendido.

“Eles seguiam direto para fora da Bahia logo após o crime e isso estava dificultando a investigação, mas conseguimos identificar um dos suspeitos. As duas equipes, com oito investigadores e um delegado, foram cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra essa pessoa, e identificaram outras três pessoas que estão envolvidas nesse crime”, contou a delegada.

Os policiais viajaram na terça-feira (31) e ainda estão fazendo diligências em Caruaru e região na tentativa de recuperar os animais e de prender novos suspeitos. Dois caminhões usados pelos criminosos foram apreendidos.

Parte do material apreendido durante a operação (Foto: Divulgação/ PC)

Investigação

A Operação Um Só Corpo reuniu investigadores de 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) em uma ação integrada, realizada na quinta-feira (2). Cada coordenador teve liberdade para escolher quais criminosos colocar na mira da operação e para traçar as próprias estratégias de atuação.

Foram retiradas das ruas pessoas suspeitas de assalto, homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e agressão à mulher, dentre outras. Os policiais saíram para cumprir 41 mandados de prisão, mas registraram alguns flagrantes e prenderam 54 pessoas. Outros 103 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sete armas e quatro veículos foram apreendidos, e cerca de 4 kg de drogas foram localizados. Os investigadores também apreenderam dinheiro, mas a quantia não foi divulgada.

Entre as ações de destaque, está a prisão de um homem que, segundo a polícia, seria o chefe do tráfico em um bairro de Paulo Afonso. Nesse mesmo município foi preso um suspeito de ter praticado homicídios na disputa pelo tráfico de drogas. Em Trancoso, dois homens envolvidos em uma tentativa de homicídio e em um sequestro foram capturados em flagrante. Nenhum dos nomes foi divulgado.