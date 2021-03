Ladrões invadem ONG no Cabula e roubam doações da Semana Santa: 'levaram tudo'

Divulgação

Uma entidade que atua de forma solidária, ajudando crianças e famílias em situação de vulnerabilidade foi alvo de bandidos nesta semana. A Associação Solidários pela Vida, que funciona na Estrada das Barreiras, no Cabula, foi assaltada três vezes em menos de uma semana e teve alimentos roubados.

Responsável pelo projeto, Terezinha dos Santos conta que o sentimento é de tristeza. Os bandidos não apenas quebraram portas e janelas do local, como roubaram os alimentos que seriam distribuídos na Semana Santa para famílias carentes.

“Invadiram de madrugada, na sexta, segunda e desta quarta. Eu estou muito triste, muito abalada. Encontramos tudo quebrado, eles levaram todos os alimentos, mais de 100kg de doações. Pisaram na nossa hortinha, levaram panela, rasgaram saco de alimento pra danificar, até o açúcar do pote levaram. É de cortar o coração. Eu ia doar esses alimentos para que as famílias pudessem ter uma Semana Santa, tinha até ovinho de chocolate para as crianças. Foi um prejuízo altíssimo", detalha Terezinha.

Nos dois primeiros roubos, os bandidos danificaram o local e levaram alimentos, panelas e até álcool em gel. Nesta quarta, voltaram para roubar o botijão de gás. Dos alimentos, só restaram duas cestas básicas, que estavam trancadas em um escritório.

Segundo Terezinha, a ONG existe há mais de 20 anos e funcionada no São Gonçalo, mas mudou para o Cabula há um ano, porque o terreno foi cedido pelo Governo do Estado. Ela conta que o espaço acolhe 96 crianças que usufruem do sistema de creche e acolhe outras 175 que fazem aulas de dança, capoeira e reforço escolar.

Segundo Terezinha, o número de famílias que procuram o espaço para pedir ajuda aumentou na pandemia. "A gente ajuda os alunos, as famílias e também quem chega aqui humilhado, pedindo ajuda, querendo um quilo de alimento. As pessoas estão desesperadas, com fome".

Procurada para falar sobre o policiamento no local, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender ocorrência de arrombamento ou roubo na associação. Disse ainda que "o policiamento na localidade é desempenhado diuturnamente de forma ostensiva, através do emprego de viaturas realizando rondas e abordagens na região. Ao tomar conhecimento do fato, a 23ª CIPM reforçou o policiamento no local".



Ainda por nota, a PM disse que o comando da 23ª CIPM, através da Base Comunitária de Segurança de Narandiba, "desenvolve medidas e ações de policiamento comunitário e se coloca à disposição da comunidade local para analisar as ocorrências e, dessa forma, intensificar o policiamento com base no conhecimento das características dos fatos".

Para ajudar

Quem quiser ajudar o espaço com o conserto de portas e janelas ou com doações de alimentos, roupas, materiais de limpeza, itens de cozinha ou qualquer outro material, pode ir até o Rua São Gregório, 02 - Estrada das Barreiras, no Cabula. O local fica perto do Atakarejo.

Quem preferir, pode fazer doações em dinheiro pelo PIX (CNPJ:04.270.277/0001-95) ou através de transferências para o Banco do Brasil (Ag. 3460-6 | Conta Corrente: 11.055-8).