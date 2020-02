Lady Gaga anuncia novo single para sexta-feira (28)

A cantora Lady Gaga anunciou nesta terça-feira (25) que lançará na sexta (28) um novo single, "Stupid Love".

A especulação sobre o retorno de Gaga era grande entre os fãs, que tentavam adivinhar a data do lançamento. Uma versão inicial da música chegou a vazar no mês passado - não se sabe, naturalmente, as mudanças que foram feitas desde então.

O último disco de Lady Gaga foi "Joanne", lançado em 2016. Depois, ela teve singles lançados para a trilha sonora do filme "Nasce uma estrela": "Shallow" e "Always Remember Us This Way".

Ainda não há detalhes sobre o sucessor de "Joanne", chamado informalmente entre os fãs de LG6, em referência ao fato de que será o sexto álbum de Gaga.