Lagoa dos Dinossauros vai receber mais seis réplicas em Salvador

A Lagoa dos Dinossauros, em Salvador, terá novos moradores em breve. Outras seis réplicas vão se juntar aos 14 animais que já desfrutam do espaço, incluindo um Brachiosaurus com 15 metros de altura. As peças foram compradas por uma rede atacadista e as bases que sustentam as obras serão confeccionadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Famílias aproveitam o espaço (Foto: Marina Silva/ Arquivo CORREIO)

A previsão é que as réplicas sejam entregues ao Município até o final de março e, em seguida, instaladas. Porém, a Desal informou que devido ao cenário da pandemia essa não é uma prioridade. O prefeito Bruno Reis comentou o assunto de forma bem-humorada.

“Os dinossauros já foram comprados pela iniciativa privada. E todos que ficam fazendo memes eu quero convidar para trazer os filhos para conhecer o novo Parque dos Dinossauros. Agora, se o menino pedir para voltar, todos vão lá nas redes sociais aplaudir o prefeito, está certo?”, brincou.

Visitas acontecem de segunda a sábado (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Atualmente, o parque tem 14 réplicas, sendo duas de Tiranossauro Rex, com aproximadamente cinco metros de altura e nove de comprimento cada; seis de Velociraptor; duas de Dilofossauro; uma de Dilofossauro Sinensis; uma de Braquiossauro; uma de Pteranodonte e uma de Anquilossauro.

As visitas acontecem de segunda-feira à sábado, no Stiep. Por conta da pandemia é necessário fazer o agendamento pelo portal da Lagoa dos Dinossauros, a medida é para evitar grandes aglomerações no parque, e o passeio dura cerca de 30 minutos.