Lagoa dos Patos será revitalizada pela prefeitura

Um projeto proposto pela prefeitura de Salvador busca requalificar a Lagoa Vela Branca, também conhecida por Lagoa dos Patos, que fica localizada no bairro da Pituba. A ideia foi debatida junto aos moradores e frequentadores do local neste domingo (16).

Entre as ações previstas apresentadas pelo consultor Fernando Antônio Esteves, engenheiro florestal, estão a monitoração da qualidade da água, plantio de árvores nas margens da lagoa, promoção de fiscalização, educação ambiental, entre outras medidas. A Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) serão responsáveis pela execução do projeto.

“A impermeabilização do terreno devido a construção de ruas e prédios na região acelerou o processo de degradação do aquífero. O que podemos fazer agora é minimizar esses efeitos. Então, primeiro vamos fazer uma pesquisa, acompanhada de algumas ações para sabermos como está a vida da lagoa e qual é o nível de saúde dela. Para isso, poços serão instalados em locais específicos para monitoramento do lençol freático e, a cada três meses, durante um ano, os dados serão analisados e um relatório será emitido”, explica Esteves.

Foto: Divulgação

A proposta também contempla os arredores da lagoa, para tornar o lugar mais atraente aos visitantes. Para isso, devem ser instalados um parque infantil, cachorrodrómo, academia da melhor idade, uma passarela sobre a lagoa, horta comunitária, além da mudança na illuminação e renovação do paisagismo.

A lagoa tem apresentado uma significativa perda do seu volume de água nos últimos anos. O aumento da temperatura, baixa umidade relativa do ar e baixos índices pluviométricos são alguns dos fatores que podem ter contribuído para a redução. Além disso um levantamento feito pela Secis, em 2017, indicou a presença de oito condomínios passíveis de terem poços artesianos no entorno da Lagoa.

A Secis acionou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), órgão responsável pela autorização para perfuração e uso de água subterrânea. Dois condomínios foram multados em R$ 5000,00 por perfurar poços sem autorização. De acordo com o relatório, em um dos dois casos, o poço foi perfurado há 35 anos, quando o emprrendimento foi erguido.