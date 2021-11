Lançamento da pré-candidatura de ACM Neto terá presença de Caiado, Bivar e Mandetta

O evento de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto ao Governo da Bahia terá, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, além de cerca de 40 deputados federais do União Brasil.



O encontro será realizado, nesta quinta-feira (2), no Centro de Convenções de Salvador e deve reunir representantes de todos os municípios da Bahia, entre prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais e lideranças.



Haverá ainda uma produção especial no Centro de Convenções, com diversas surpresas, e uma estrutura de apoio na área externa. O uso de máscara será exigido para acesso ao local do evento.



