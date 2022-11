Lançamento do Verão de Salvador terá show de Ivete em São Paulo

A prefeitura de Salvador, em parceria com a QUEM, vai realizar um grande evento voltado para o mercado nacional, no próximo dia 18, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Diante de uma plateia formada pelo trade turístico, publicitários, empresários, investidores de negócios, autoridades, artistas e celebridades, a capital baiana vai mostrar porque se tornou o primeiro destino turístico do verão brasileiro.



O evento, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, vai contar com show de Ivete Sangalo, que receberá no palco os cantores Saulo e Léo Santana e a banda Àttooxxá. O DJ e produtor musical Telefunksoul encerrará a programação.

É o momento de reafirmar Salvador como destaque nacional, lembrar da nossa essência receptiva e encantadora que atrai, ao longo dos anos, milhares de turistas para a nossa cidade”, destaca o prefeito Bruno Reis, em entrevista ao Alô Alô. “Depois de um período difícil para o trade, não vamos medir esforços para aquecer a economia e o mercado de trabalho no setor de turismo, da cultura bem como no setor de eventos, utilizando todos os meios ao nosso alcance”, completa.



O evento também marcará o lançamento nacional do Festival Virada Salvador, um dos principais festivais de música do país, realizado todos os anos pela prefeitura, entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. A programação completa será divulgada pelo prefeito durante a festa.

