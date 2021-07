Lançamento imobiliário consolida Imbuí como bairro para moradia e investimento

Por mais imprevisível que o mercado imobiliário demonstre ser, a soma de alguns elementos são capazes de garantir o sucesso de um empreendimento como em uma receita de bolo. E foi unindo o respaldo no cenário baiano, qualidade do projeto, valor atrativo e um bairro desejado, que a Capa e a Costa Andrade fizeram do Life Imbuí um sucesso absoluto de venda. Lançado em 1º de julho, o mais novo lançamento da região esgotou todas as unidades em cerca de 15 dias.

Chegando para suprir uma lacuna de novos empreendimentos em uma das regiões mais cobiçadas da cidade, o Life Imbuí contou com um projeto meticulosamente estudado para atender aos principais anseios do consumidor que busca um imóvel para moradia ou investimento. Entre eles: localização estratégica, que permite ao morador acesso ao comércio e serviços em menos de 15 minutos, proximidade com o metrô, além da qualidade construtivas de empresas de alto conceito junto ao mercado.

É o que explica o diretor da Silvio Agra Imóveis, Silvio Agra:

“Se tratou de um produto muito bem pensado com um planejamento bem executado por toda equipe envolvida. Por se tratar de um empreendimento da parceria Capa/Costa Andrade, empresas muito bem conceituadas, o consumidor se sentiu confiante para investir”.

Sinônimo de excelência e qualidade no mercado imobiliário, a Costa Andrade, que possui mais de 30 anos de experiência, se uniu mais uma vez à jovem Capa Concepts, uma incorporadora que carrega no seu DNA imóveis com uma proposta de valor sólida e adequada ao estilo de vida de cada bairro. Seus projetos priorizam a melhoria de vida de cada morador, com exemplos recentes de empreendimentos com enorme sucesso, como o residencial Liv, na Graça, entregue em 2018 e que hoje tem 55% das unidades locadas pelos seus proprietários com rendimento superior à renda fixa.

Novas perspectivas

Um dos grandes trunfos no projeto do Life Imbuí foi o alinhamento à tendência mais moderna de habitação adotada pelas construtoras e incorporadoras nas principais capitais do planeta: fazer do bairro uma extensão do imóvel, facilitando o acesso do morador ao que há de melhor na região.

De acordo com o diretor da Capa, Carlos Andrade, a experiência de sucesso com o Life abriu novas possibilidades de incorporação para a empresa. “Quando a campanha foi ao ar e abrimos o estande, sentimos um clima bom, o Stand de Vendas sempre cheio”, relata.

“Tivemos uma conversão altíssima de vendas, superou nossas expectativas e nos mostrou um formato diferente de incorporação imobiliária, que se atualiza, percebendo as necessidades dos clientes e chega nos bairros se integrando ao estilo de vida que ele proporciona”, completa.

Carlos acredita que o consumidor atual busca morar em um lugar que possa se adequar a todos os momentos da sua vida, por isso o Imbuí foi uma proposta acertada e que deve pautar os próximos lançamentos da incorporadora. “O Life já foi pensado como um empreendimento com vistas para o futuro. Identificamos que o morador do Imbuí não demonstra o interesse de sair de lá por todas as praticidades que o local oferece, além disso, pesquisas indicam que é um bairro que está sempre no topo da lista de busca por aluguel para média e longa duração, abrindo portas para investidores”, explica.

Após o sucesso do Life, Capa e Costa Andrade já preparam dois lançamentos para 2021. O primeiro deles deve ser apresentado em agosto, numa das melhores localizações da Barra, com uma proposta de valor diferenciada para moradia e investimento.

