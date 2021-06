Lancha com 15 passageiros fica à deriva vindo de Morro de São Paulo para Salvador

Uma lancha com 15 pessoas a bordo, incluindo uma mulher grávida, ficou a deriva na noite de domingo (6), quando navegava nas proximidades da Ponta da Cruz, localizada na Ilha de Itaparica. A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que recebeu por volta das 18h50, o pedido de socorro.

De acordo com as informações apuradas pela Marinha, a lancha saiu de Morro de São Paulo na tarde de domingo e seguia em direção a Salvador, quando apresentou uma pane nos motores. "Imediatamente após tomar conhecimento do fato, a CPBA, com o apoio da lancha da praticagem

“Pilot Boat V”, enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local para realizar o resgate dos tripulantes e conduzi-los até o píer da Capitania dos Portos", informou a Capitania, por meio de nota.

Uma lancha da CPBA – a “LAEP 7 Curimatã” também foi enviada para a cena de ação. A Capitania dos Portos informou ainda que, a operação de reboque da lancha “Helena” foi realizado com segurança, e que o desembarque dos passageiros ocorreu conforme o previsto, por volta das 23h20. "Por fim, incentiva-se fortemente aos navegantes que utilizem o número 185 para informar emergências marítimas como esta, de modo a contribuir para maior rapidez de resposta", alerta a Capitania.