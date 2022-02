Lancha pega fogo em alto-mar na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha pegou fogo em alto-mar na Baía de Todos-os-Santos na manhã deste domingo (20). Imagens feitas de longe mostram a fumaça subindo. Uma filmagem mais próxima mostra a embarcação em chamas.

Dois marinheiros da lancha foram evacuados e encaminhados para receber atendimento médico por conta da inalação de fumaça. Os oito passageiros que estavam a bordo passam bem, segundo informação da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

A embarcação estava na região da praia do Cantagalo, em Salvador, segundo testemunhas.

Os oito passageiros foram conduzidos para a CPBA, onde prestaram os primeiros esclarecimentos e seguiram para suas residências.

Já os dois marinheiros, após serem atendidos, compareceram à CPBA às 12h25, acompanhados do proprietário da lancha que pegou fogo, para prestarem os esclarecimentos iniciais.

De acordo com o a apuração preliminar, o fogo teve início no compartimento do motor. Apesar dos esforços, não foi possível combater o incêndio, havendo necessidade de abandonar a embarcação.

Será instaurado um inquérito para apurar os fatos e responsabilidades.