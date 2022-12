Lancha pega fogo na Bahia Marina, em Salvador

Uma lancha pegou fogo na tarde desta terça-feira (27) na Bahia Marina, em Salvador. De acordo com informações de um leitor do Alô Alô Bahia, o incêndio provocou correria no local. Nas imagens, é possível ver bastante fumaça.



Segundo a assessoria da Bahia Marina, o princípio de incêndio foi registrado por volta das 15h30 e, em seguida, debelado pela brigada de incêndio do centro náutico. Não houve feridos.

A embarcação estava em revisão de manutenção. As causas ainda serão apuradas.



A Bahia Marina preservou o nome da embarcação, e o de seus proprietários, para seguir ao contrato de privacidade.

O local é um centro de lazer náutico que fica na Baía de Todos os Santos e possui infraestrutura para embarcações, além de um complexo de lojas e um centro gastronômico.

Veja vídeo: