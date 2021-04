Lanterna do Baiano, Doce Mel vence o Vitória no Barradão: 1x0

O Vitória decepcionou os torcedores na estreia em casa no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (14), o rubro-negro perdeu para o Doce Mel por 1x0, no Barradão. Lanterna do estadual, a equipe de Ipiaú ainda não tinha vencido no torneio e nem mesmo comemorado um gol marcado com as próprias forças. Bravo, aos 13 minutos do primeiro tempo, estreou as redes e definiu o placar do jogo válido pela 7ª rodada.

O tropeço fez o Vitória perder a invencibilidade como mandante. O time comandado por Rodrigo Chagas estava invicto no Barradão na temporada 2021, com quatro triunfos e um empate, disputados pelas Copas do Nordeste e do Brasil. Com o resultado, o rubro-negro se manteve na 8ª colocação do Campeonato Baiano, com seis pontos.

Apenas os quatro primeiros colados se classificam às semifinais do estadual. No entanto, o Leão tem dois jogos a menos, porque as partidas contra Vitória da Conquista e Jacuipense foram adiadas em função de surtos de covid-19 nos elencos dos times do interior. O Doce Mel saiu da última colocação e está em 9º lugar, com seis pontos, um a mais que o Fluminense de Feira, agora lanterna do campeonato.

O Vitória teve mais posse de bola e dominou as ações ofensivas no primeiro tempo, mas não mostrou criatividade e enfrentou dificuldade para encontrar espaços na marcação do Doce Mel. Apesar de algumas investidas, o rubro-negro não conseguiu balançar a rede e viu o adversário, que não assustou na etapa inicial, abrir o placar no começo do segundo tempo e administrar o resultado até o apito final.

DOMINOU, MAS NÃO MARCOU

O primeiro chute a gol do jogo foi do Vitória. Logo aos três minutos, Ruan Nascimento bateu firme de fora da área, mas o goleiro Nilton levou a melhor. O Doce Mel reagiu pouco tempo depois com Elionay, que chutou da entrada da área e viu Lucas Arcanjo defender em dois tempos.

O Vitória voltou a assustar trabalhando a bola pelo meio. Samuel tocou de letra para Alisson Farias, mas a redonda correu muito e acabou nas mãos do goleiro Nilton antes que o camisa 10 conseguisse finalizar. Depois, em jogada individual, Soares investiu pela esquerda e cruzou na área para Ygor Catatau, que chegou com marcação na cola e mandou por cima do travessão.

Dono da posse de bola e do comando das ações do jogo, o Vitória fez nova tentativa com Alisson Farias. O atacante rubro-negro cobrou falta direto para o gol e assustou o goleiro Nilton, que mostrou reflexo para fazer a defesa. O Leão quase teve a ajuda do rival para abrir o placar quando Ygor Catatau cruzou pela direita e Rivaldo mandou para o gol ao tentar fazer o corte. Bem posicionado, Nilton salvou o companheiro.

OLHA O LANTERNA AÍ

No segundo tempo, o Vitória balançou a rede após quatro minutos de bola rolando, mas não pôde comemorar. A bola foi lançada na área e, ao sair para espantar de soco, Nilton se chocou com Edy. A bola ficou livre para Ygor Catatau, que mandou para o gol e viu o bandeirinha anular o feito ao marcar impedimento. A redonda tocou em David e só havia um jogador adversário entre ele e o gol.

Já aos 13 minutos, festa liberada para o Doce Mel. Depois de boa tabela com Elionay, Bravo bateu certeiro e anotou o primeiro gol feito pela equipe visitante no Campeonato Baiano. O único anterior, anotado no empate com a Jacuipense, foi marcado contra pelo adversário: 1x0.

A melhor tentativa de reação do Vitória foi com Soares. De perna esquerda, o meia cobrou falta no canto, mas o goleiro Nilton conseguiu fazer boa defesa. Depois, Ygor Catatau cruzou, a bola desviou em Diego e o arqueiro do Doce Mel salvou com os pés.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória agora volta as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (17), o rubro-negro encara o Altos-PI, às 18h30, no Barradão, em jogo único das quartas de final do regional. Pelo Campeonato Baiano, o time comandado por Rodrigo Chagas volta a campo no dia 21, contra a Juazeirense, às 19h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Já o Doce Mel disputa nova partida do estadual já no domingo (18), às 16h, contra o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Doce Mel - 7ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Marcelo Alves, Mateus Moraes (João Victor) e Pedrinho (Roberto); João Pedro, Cedric (Soares e depois Aníbal) e Alisson Farias (David); Ygor Catatau, Samuel e Ruan Nascimento. Técnico: Rodrigo Chagas.

Doce Mel: Nilton, Edy, Helbert, Airton Júnior e Rivaldo; Joadson (Diego), Elionay, Tiago Carnaíba e Igor; Bravo (Aleff) e Secão (Kaio). Técnico: Elias Borges.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Bravo, aos 13 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Ruan Nascimento, Mateus Moraes, João Pedro, Igor e Diego.

Arbitragem: Marielson Alves da Silva, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Antonielson Jesus da Silva.