Largo amplia em 25% a produção do Vanádio de Maracás

A Vanádio de Maracás, única mineradora de vanádio das Américas e considerada a melhor do mundo na produção do minério, apresentou ontem as suas obras de expansão, durante a comemoração pelos cinco anos de operação na cidade do interior baiano. Com um investimento de R$ 82,7 milhões, a empresa, pertencente ao grupo Largo Resources, ampliou a sua capacidade de produção de 800 toneladas por mês para 1 mil toneladas/mês.

Além do novo investimento no município baiano, a ampliação da mineradora gerou 200 novos empregos, fazendo o projeto chegar ao total de 800 empregos diretos.

“Nossa empresa é um exemplo de mineração mundial, com uma das operações mais responsáveis e sustentáveis. Utilizamos apenas 3,6% da nossa área total para mineração e processamento. Somos também grandes contribuintes para a geração de riqueza e melhoria de qualidade de vida na região, além dos empregos diretos geramos quase 10 mil postos de trabalhos indiretos e movimentamos a economia local”, afirmou o CEO da Largo Resources Vanádio de Maracás, Paulo Misk.

Paulo Misk destacou a importância da convicção dos acionistas da Largo Resources no projeto. “Eu diria que foi um ato de ousadia, porque bancaram o empreendimento, mesmo no período de maiores dificuldades. Mas o que eu posso dizer é que o impacto positivo que nós vemos hoje faz todo esse esforço valer a pena”, ressalta.

O vanádio é um material que tem como característica aumentar a resistência do aço, possibilitando um uso mais sustentável do metal. “Um quilo de vanádio é suficiente para ampliar em 80% a resistência de uma tonelada de aço. Isso gera um impacto ambiental muito positivo”, destaca Misk. Além disso, o material é utilizado pela indústria aeroespacial e tem potencial para o uso em baterias, para o armazenamento de grandes quantidades de energia.

A planta de Maracás é uma das mais modernas em processamento do minério no mundo. O Pentóxido de Vanádio produzido lá tem um grau de pureza de 99,5%. O percentual de recuperação de minério lá é de 80%, o maior do planeta.

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, destacou a destacou a importância da mineradora para a cidade e disse que tem trabalhado para que outros municípios baianos recebam empreendimentos do tipo. “A mineração é uma atividade desafiadora, geradora de empregos e renda. Não gera apenas riquezas para a empresa ou tributos para o estado, mas é importante para a comunidade onde ela está inserida”, destacou.

Segundo o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcos Cavalcanti, que representou o governo da Bahia, os investimentos em mineração são uma aposta do poder público para levar desenvolvimento a diversas regiões do estado. “Nós temos uma definição de apresentar para os investidores não apenas os nossos projetos, mas todos os que estão disponíveis”, afirmou.

Para o prefeito de Maracás, a parceria com a Vanádio é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Sinceramente, não sei como estaríamos hoje sem essa mina”, reconhece.

* O jornalista viajou para Maracás a convite da Largo Resources