LATAM conclui compensação ambiental de mais de 15 toneladas de resíduos na Bahia

A LATAM concluiu a compensação de quase 15,4 toneladas de plástico, papel e alumínio gerados em voos que saíram e que se destinaram a Bahia. O volume equivale à estimativa de resíduos que a LATAM gerava em períodos pré-pandêmicos a bordo dos seus voos com origem ou destino em Comandatuba e Porto Seguro.

Em parceria com a Eureciclo, empresa que oferece soluções para a logística reversa de embalagens em todo o Brasil, o projeto também possibilitou a remuneração das cooperativas e operadores privados envolvidos na compensação ambiental. Ao todo, o processo na Bahia beneficiou 69 operadores locais.

“Estamos em uma jornada contínua de sustentabilidade dentro da LATAM, com o compromisso de eliminar plásticos de uso único até 2023 e ser uma companhia zero resíduo para aterro até 2027. Nesse cenário, a parceria com a eureciclo é mais um importante passo, à medida que atua em frentes de meio ambiente e responsabilidade social”, afirma Gislaine Rossetti, diretora de Relações Institucionais e Regulatório da LATAM Brasil.

“A compensação ambiental é um mecanismo eficiente e capaz de aumentar as taxas de reciclagem brasileiras. Com incentivo financeiro, a iniciativa remunera operadores e cooperativas da região com valores mais justos, gerando impacto positivo em todas as pontas”, explica Thiago Carvalho Pinto, co-fundador e CEO da eureciclo.

A parceria da LATAM com a Eureciclo no Brasil é apenas um dos projetos que ajudam o Grupo LATAM na sua agenda de compromissos com a sustentabilidade. Conforme anunciado em 2021, a companhia busca eliminar plásticos de uso único até 2023 e ser uma companhia zero resíduo para aterro até 2027, além de outras metas globais focadas em quatro pilares: Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas, Economia Circular e Valor Compartilhado.

Atualmente, a compensação dos resíduos gerados a bordo dos voos da LATAM faz parte do seu programa batizado de “Recicle sua Viagem”, e que já foi lançado nas suas afiliadas no Chile e no Equador.