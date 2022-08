Lateral André, do Bahia, sofre acidente de carro na ilha de Itaparica

O lateral direito André, do Bahia, foi vítima de um acidente leve de carro neste domingo (21), na ilha de Itaparica, onde passa folga. Ele não sofreu ferimentos.

De acordo com um comunicado emitido pelo Bahia, o acidente aconteceu quando o carro em que o jogador se encontrava precisou desviar de um cavalo. André estava sentado no banco do carona.

“De folga na Ilha de Itaparica, o lateral direito André estava em um carro que se envolveu num acidente ao desviar de um cavalo na pista. O atleta se encontrava no carona, está bem e não sofreu dano físico”, informa o Bahia.

André tem 18 anos e está em sua primeira temporada como profissional. Revelação da base tricolor, ele já foi convocado para a seleção brasileira nas categorias de base. O garoto nasceu em Veracruz, um dos dois municípios que compõem a ilha de Itaparica.

O Esquadrão volta a jogar no próximo domingo, dia 28, contra o Vasco, na Fonte Nova. A partida é válida pela 26ª rodada da Série B.