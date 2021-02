Lateral diz que está 'puto' com campanha, mas garante luta até o fim

Não são apenas os torcedores que têm ficado incomodados com a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro. De volta aos treinos após se recuperar de lesão, o lateral esquerdo Matheus Bahia não teve papas na língua na hora de mostrar a indignação com o desempenho que o tricolor tem apresentado.

Entrevistado na Cidade Tricolor na tarde desta terça-feira (9), Matheus disse que o elenco tem consciência de que precisa reverter a situação e manter o Esquadrão na Série A. Ele garantiu ainda que os jogadores vão se superar na reta final para alcançar o objetivo.

"Sabemos da dificuldade que estamos passando no campeonato, estamos putos, muito putos, trabalhamos em cima disso, não é um momento bom, mas por saber que o Bahia é um time que tem que permanecer na Série A, trabalhamos forte para tirar o clube dessa situação", disse ele.

"A palavra é superação. Vencer o cansaço, quando achar que não tem mais pernas, não tem mais força lembrar dos objetivos, que temos que deixar o Bahia na Série A, que é o lugar do Bahia. Então, a palavra é superação", continuou.

Matheus Bahia falou ainda sobre as críticas públicas que o governador do estado, Rui Costa, fez ao elenco tricolor. Durante participação no programa Bahia Notícias no Ar, Rui Costa disse que falta raça ao Esquadrão e que "nem no baba do São Domingos o goleiro sai daquele jeito", em referência às falhas recentes do goleiro Anderson.

"Acho que o governador tem o direito de dizer o que pensa, é como um torcedor, quando o Bahia estiver mal ele vai criticar, mas quando a gente trouxer os resultados positivos ele vai falar bem. É como um torcedor", disse Matheus Bahia.

Com 37 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão. O tricolor está empatado em número de pontos com o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento, mas leva vantagem no número de vitórias. Para não ser ultrapassado e voltar ao Z4, o Esquadrão precisa torcer para que os cariocas sejam derrotados pelo Fortaleza, nesta quarta-feira (10), no Castelão.