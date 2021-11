Lateral do City, Mendy recebe mais duas acusações de estupro

O lateral-esquerdo francês Benjamin Mendy, do Manchester City, recebeu duas novas acusações por estupro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, dia 16, pelo Crown Prosecution Service (CPS), entidade encarregada dos processos judiciais na Inglaterra. Agora, o jogador de 27 anos responde por seis acusações de estupro e uma de agressão sexual



Segundo o CPS, um outro homem identificado como Louis Saha Matturie, de 40 anos, foi acusado por mais dois estupros - para um total também de seis -, além de uma agressão sexual. Vale destacar que ele não possui parentesco com o ex-jogador Louis Saha, que fez sucesso com a camisa do Manchester United, e cujo vínculo com Mendy não foi explicado.



Os incidentes envolvendo Mendy teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021, enquanto as acusações de Matturie são de março a agosto de 2021. Ambos foram convocados ao tribunal em Stockport nesta quarta-feira e o julgamento deve começar em 24 de janeiro. Os dois estão presos desde agosto e seus pedidos de recuperação da liberdade provisória foram rejeitados em várias ocasiões.



Mendy foi colocado em prisão provisória no final de agosto. O City suspendeu o atleta minutos antes do anúncio feito pela polícia. As agressões, denunciadas por quatro mulheres, teriam ocorrido na casa do jogador, em Cheshire, no noroeste da Inglaterra. Uma das vítimas é menor de idade.



Uma das principais promessas da lateral no futebol francês na última década, Mendy foi contratado pelo Manchester City em 2017 O clube pagou 60 milhões de euros (R$ 212 milhões na cotação da época) ao Monaco para contar com o jogador, o tornando o defensor mais caro da história na época.



Convivendo com lesões, a carreira de Mendy não decolou na Inglaterra e se acostumou a ficar no banco de reservas da equipe comandada por Pep Guardiola. Em 2018, porém, fez parte do elenco da França que conquistou a Copa do Mundo da Rússia.