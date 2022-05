Lateral do Vitória, Vicente passa por cirurgia no joelho

O lateral esquerdo do Vitória, Vicente iniciou tratamento de fisioterapia na manhã desta terça-feira (3). O jogador passou por cirurgia na segunda-feira (2). Em março, durante um treinamento na Toca do Leão, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e precisou ser afastado das atividades.

Vicente está fora dos planos do Vitória para esta temporada, já que a previsão de recuperação é de seis a sete meses. Portanto, ele só voltará a ficar à disposição após o fim da Série C do Brasileiro.

Quando se machucou, Vicente era o titular da lateral esquerda do Vitória e havia vestido a camisa vermelha e preta em 10 jogos. Substituto imediato da posição, Salomão não agradou e a diretoria rubro-negro voltou ao mercado. De lá pra cá, outros dois laterais esquerdos foram contratados: Guilherme Lazaroni e Sánchez estrearam na 3ª e 4ª rodadas da Série C, respectivamente.