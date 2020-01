Lateral esquerdo Juninho Capixaba é o novo reforço do Bahia

O lateral esquerdo Juninho Capixaba, 22 anos, vai voltar a vestir a camisa do Bahia. O jogador revelado pelo tricolor baiano estava no Grêmio e será emprestado pela equipe gaúcha até o final da temporada. Ele já não participou do treino realizado no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira (13).

"Todos perceberam a ausência. É em virtude do encaminhamento a ser dado com o Bahia por empréstimo nesta temporada", afirmou o executivo do Grêmio, Klauss Câmara, durante entrevista coletiva.

Juninho Capixaba foi vendido pelo Bahia ao Corinthians no começo de 2018 após se destacar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Ele não ficou muito tempo na equipe paulista que, no meio da temporada, o emprestou ao Grêmio. O lateral se destacou durante o estadual de 2019 e foi comprado pelo clube gaúcho por aproximandamente R$ 6 milhões.

Reserva de Cortez, Juninho nunca conseguiu se firmar entre os titulares do Grêmio. Pela equipe gaúcha, participou de 35 jogos e marcou cinco gols.

Juninho Capixaba estreou como jogador profissional pelo Bahia em 7 de novembro de 2015, na derrota por 2x1 para o Santa Cruz, na 34ª rodada da Série B, mas só ganhou espaço de verdade na Série A de 2017. Entrou no time em agosto daquele ano, se firmou e fez 15 partidas seguidas como titular. Com a camisa tricolor, disputou 27 jogos no total - e não anotou gol.

Nesta semana, o Bahia acertou a troca de Moisés com Zeca, do Internacional. Com isso, a lateral esquerda ficará com três jogadores, sendo dois disponíveis. Além de Juninho Capixaba e Zeca, Giovanni está lesionado e tem contrato até maio.