Lateral esquerdo Renan Luís é o novo reforço do Vitória para a Série B

Tem cara nova na Toca do Leão. Trata-se do lateral esquerdo Renan Luís, novo contratado do Vitória para reforçar o time no restante da Série B do Brasileiro. O jogador de 31 anos foi anunciado oficialmente pelo clube e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ou seja, está regularizado e apto para estrear com a camisa vermelha e preta.

Renan Luís estava disputando a Série C com o Figueirense, clube que defendia desde novembro do ano passado. Na atual temporada, ele vestiu a camisa da equipe catarinense em 24 oportunidades, 23 delas como titular. Destas, 14 foram pela terceira divisão nacional. A última vez que ele entrou em campo foi na sexta-feira (18) passada, quando o alvinegro venceu o Botafogo-SP por 2x1.

O lateral esquerdo rescindiu contrato com o Figueirense para assinar com o Vitória até o final da Série B. A uma rodada de encerrar a fase classificatória da Série C, a equipe catarinense já não corre risco de rebaixamento e nem tem chance de avançar no torneio.

Renan Luís também defendeu equipes como América-RN, Sampaio Corrêa, Guaratinguetá, São Caetano, Ponte Preta e Ceará. Ele chegou a Salvador na quarta-feira (22), realizou exames médicos e até acompanhou de perto o empate sem gols com o Coritiba, no Barradão. O primeiro treino dele na Toca do Leão será nesta quinta-feira (23).

LACUNA

Renan Luís chega para preencher uma lacuna no elenco rubro-negro. Após a saída de Pedrinho, Roberto passou a ser o único lateral esquerdo à disposição do técnico Wagner Lopes. A carência da posição fez com que o comandante rubro-negro improvisasse o zagueiro Mateus Moraes no jogo contra o Operário, na 22ª rodada da Série B, porque Roberto havia levado o terceiro cartão amarelo e estava suspenso.

Na ocasião, o defensor deu conta do recado e até marcou o gol do triunfo por 1x0, mas voltou para a posição de origem no jogo seguinte. A 13 rodadas do fim da Série B, o Vitória luta contra o rebaixamento e precisava não apenas de peça de reposição para a lateral esquerda, como também de alguém para gerar competitividade pela vaga.

O planejamento para a lateral esquerda do Vitória precisou ser refeito após o imbróglio envolvendo o prata da casa Pedrinho. Revelado na Toca do Leão, o jogador se tornou um dos principais destaques do elenco na temporada. Titular absoluto com Rodrigo Chagas, ele passou a disputar posição com Roberto após a demissão do treinador anterior e a chegada de Ramon Menezes.

Aproveitado apenas na estreia do atual técnico Wagner Lopes, Pedrinho foi negociado pelo Vitória com o Athletico-PR em agosto, mas virou protagonista de uma briga entre os clubes que já chegou à esfera judicial. De acordo com a diretoria rubro-negra, o acerto era que o jogador seria vendido ao Furacão, mas defenderia o Leão por empréstimo até o final da Série B. No entanto, isso não aconteceu e a equipe paranaense ainda alega ter assinado com o jogador quando ele já estava livre no mercado e que, portanto, não tem que pagar por ele.

Renan Luís já está à disposição para reforçar o Vitória, no banco ou em campo, contra o Londrina, próximo adversário do Vitória e concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O rubro-negro é 17º colocado, com 25 pontos, e a equipe paranaense tem 24, em 18º lugar. O jogo será sábado (25), às 16h, no estádio do Café, em Londrina (PR).