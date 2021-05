Lateral Gabriel Inocêncio precisará passar por cirurgia no joelho

O torcedor do Vitória vai precisar esperar um pouco para ver em campo o mais novo reforço do clube. Após exames realizados pelo departamento médico rubro-negro, ficou constatado que o lateral direito Gabriel Inocêncio precisará passar por cirurgia no joelho direito.

Ele está com uma lesão meniscal e, de acordo com o coordenador médico do Vitória, Ivan Carilo Pinto, a previsão para recuperação é de 20 dias. O clube informou ainda que o jogador já iniciou o pré-operatório. A cirurgia ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer no início da próxima semana.

O Vitória irá assinar contrato com o atleta de 26 anos e recuperá-lo para a disputa da Série B do Brasileiro. De acordo com o clube, o vínculo só não foi firmado ainda pela pendência de algumas documentações. O rubro-negro estreia na divisão de acesso do torneio nacional no próximo dia 28, às 19h, quando visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Quando estiver pronto para jogar, Gabriel Inocêncio vai disputar posição com outros três aletas. Atualmente, o Vitória tem três laterais direitos no elenco: Raul Prata, Van e Cedric, que vem sendo mais utilizado como volante.

Em 2020, Gabriel defendeu o Monte Azul, na segunda divisão do Campeonato Paulista, e o Boa Esporte, na Série C do Brasileiro. Na atual temporada, ele fez 10 jogos pelo São Bento, sendo oito como titular, e marcou um gol. A última vez que jogou foi no dia 9 deste mês, na derrota por 2x0 para o Santos. O São Bento acabou rebaixado no estadual.