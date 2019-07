Lateral Giovanni aparece no BID e pode estrear pelo Bahia

O técnico Roger Machado ganhou mais uma opção para a sequência da temporada. O nome do lateral esquerdo Giovanni foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira (12), e o jogador já pode estrear pelo Bahia. A negociação havia sido confirmada pelo diretor de futebol Diego Cerri.

Aos 30 anos, Giovanni estava na Ponte Preta e chega ao Bahia para ocupar o espaço deixado por Paulinho, vendido ao Midtjylland, da Dinamarca. Além do clube paulista, o lateral tem passagens por Náutico, América-MG, Fluminense, Criciúma e outras equipes do interior de São Paulo.

Este ano, Giovanni fez 10 jogos pela Ponte Preta, entre eles um pela Copa do Brasil, o que o impede de defender o tricolor nesta competição.

Com a chegada de Giovanni, o Bahia já regularizou cinco dos sete reforços. Os outros são Juninho, Wanderson, Marllon e Guerra. Faltam ainda o volante Ronaldo, que já está treinando no Fazendão, e o atacante Lucca.

O time volta aos gramados no sábado (13), para encarar o Santos, às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o Esquadrão é o oitavo colocado na Série A. O Peixe é vice-líder, com 20.