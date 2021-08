Latino relembra vício em corrida de cavalos: 'Perdi R$ 30 milhões'

Um dos períodos mais complicados dos 48 anos de vida do cantor Latino foi o vício dele em corridas de cavalo. Realizando altas apostas, o artista revelou que chegou a perder de R$ 30 milhões, ficando sem bens e com dívidas.

De acordo com Latino, isso aconteceu durante a década de 1990, quando ganhava muito dinheiro.

"Eu ganhei muito dinheiro de 1992 a 1996. Foi, assim, milhões. Gravei na gringa, enfim... Muito sucesso. Consequentemente, muitas mulheres, shows e filhos. Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei em corrida de cavalos. Perdi tudo. Por baixo, perdi uns R$ 30 milhões. Apostas altas", conta ele ao podcast "Inteligência ltda", que relembra que deixava até de fazer shows, às vezes, para fazer as mais apostas:

"Quebrei, fui ao zero, fiquei devendo a muita gente e não tinha condições de pagar. Fiquei muito na merda".

Latino acrescenta que, na época, não conseguia parar. Chegava a pegar dinheiro emprestado para jogar. Para pagar as dívidas, precisou vender todos os bens que havia conquistado até então.

"Foi nessa época que eu tive depressão, síndrome do pânico... Fiquei muito mal", afirma o cantor no papo. "Fiquei devendo agiota e lembro que os caras queriam me matar, caso eu não pagasse. Então eu fiquei muito fora da curva".