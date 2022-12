Latrocínio: vendedora foi morta quando chegava em confraternização

Assim como tantos soteropolitanos têm aproveitado as festas de fim de ano, a consultora de vendas Elaine Sanson, 52 anos, chegava para uma confraternização em um restaurante na Boca do Rio, quando foi abordada por dois bandidos. Ela foi roubada e acabou baleada pelos suspeitos.

Elaine trabalhava há 10 anos na Concessionária Honda Imperial, do Corredor da Vitória. Colegas da consultora contaram que ela ia participar de uma confraternização com amigos da capoeira. Ela desceu do seu carro, um Honda Fit, e estava entrando no estabelecimento quando foi abordada por dois homens.

Ela teria reagido à abordagem e foi baleada na cabeça. Policiais da 39ª CIPM socorreram Elaine para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O marido da vítima, o autônomo André Pedreira, 45 anos, contou que ela já estava dentro do restaurante quando foi abordada. Segundo ele, um dos amigos ainda reagiu tentou agredir um dos suspeitos com uma cadeira, mas foi ameaçado com a arma.

"Ela foi baleada dentro do restaurante. Assim que entrou, ela teve a bolsa puxada por um dos vagabundos. No que ela puxou de volta, foi baleada. Um dos amigos dela chegou a dar uma cadeira no bandido, que deixou a arma cair no chão, mas pegou de volta e ameaçou atirar e fugiu", contou ele. "O pessoal do restaurante chegou a lavar o local pra dizer que não foi lá", completou ele.

Segundo a Polícia Civil, o crime será apurado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), que realiza incursões para prender o autor. Imagens de câmeras de segurança já foram recolhidas para ajudar a Polícia Civil na investigação.

Revolta

Elaine era bem-quista no ambiente de trabalho e o crime chocou os colegas. "Ela era uma excelente vendedora. Acordei às 3h com mensagens dizendo que ela foi assassinada. Estamos muito abalados com tudo isso", declarou Israel Oliveira, diretor comercial e jurídico da concessionária Imperial Honda Corredor da Vitória.

Elaine trabalhava na concessionária Honda há 10 anos

(Foto: Reprodução)

"Era uma colega muito meiga, calma, de fala mansa. Dificilmente alguém não se encantar com ela. O que aconteceu pegou todo mundo de surpresa. A gente vê isso diariamente nos noticiários e nunca imagina que vai acontecer com alguém próximo", disse o colega da vítima, o também vendedor Edvaldo Neto.

A Honda divulgou uma nota de pesar pela morte da funcionária. "Lamentamos o falecimento de nossa colaboradora, Consultora de Vendas da Vitória, ELIANE SANSON, ocorrido ontem à noite. Lia, como carinhosamente era tratada, tinha aproximadamente 10 anos de Grupo Imperial. Infelizmente foi reagir a uma abordagem de assaltante e foi alvejada, vindo a óbito. Nossas condolências à família".

O enterro dela será nesta quarta-feira (21), às 17h30, no Cemitério Jardim da Saudade.