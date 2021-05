Laudo em Gael aponta ferimentos causados pelo anel da mãe

Após um resultado da perícia realizada em Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, a polícia apreendeu um anel da mãe da criança que podem ter causados ferimentos na testa dele. O menino foi morto nesta segunda-feira (10), dentro de seu apartamento em São Paulo.

Em depoimento à polícia, revelado pelo R7, o pai do menino disse estar separado da mãe há seis meses. Ele disse também que, no fim de semana, a criança não aparentava nenhuma anormalidade.

O depoimento de Andréia, mãe de Gael, durou mais de 5 horas. Segundo informações preliminares dadas por investigadores, a mãe descreve como foi todo o dia da família. Porém, nos minutos antecedentes da morte do filho, ela se calou.

Os policiais conversaram cerca de uma hora com o porteiro do prédio e também buscaram por imagens de câmeras de segurança do condomínio, que possam mostrar possíveis movimentações da família.

Andréia foi encontrada em estado de choque no apartamento. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Mandaqui, onde ficou internada sob escolta policial.

Após receber alta médica, a suspeita foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento por mais de cinco horas. Posteriormente, Andréia foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) Sul, passou por exames e foi encaminhada à carceragem de uma delegacia.