Laudo revela causa da morte de Tales Cotta, modelo que desmaiou no SPFW

Modelo desmaiou enquanto desfilava no evento (Foto: Divulgação)

O modelo Tales Cotta, que faleceu no último 27 de abril enquanto participava da 47ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW), no último 27 de abril, teve a causa de sua morte revelada por meio de um laudo necroscópico. O parecer aponta que o jovem de 25 anos tinha doença não diagnosticada no coração.

De acordo com o documento obtido pelo portal G1, essa condição provocou o edema pulmonar agudo que tirou sua vida. O laudo também descartou a presença de drogas e álcool no organismo do modelo.

“Descartada a hipótese de intoxicação exógena aguda e que a causa da morte não pode ser estabelecida, esta, provavelmente ocorreu devido a um edema agudo pulmonar secundário a uma cardiopatia prévia não diagnosticada”, informa trecho do documento.

O documento também informou que o rapaz foi socorrido já inconsciente, com parada cardíaca. Foi preciso o uso de massagem e desfibrilador para tenta reanimá-lo, mas sem sucesso. A morte de Tales foi constatada no hospital.