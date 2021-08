Lauro de Freitas: agentes de portaria são treinados pela PM para identificar suspeitos

Servidores da Prefeitura de Lauro de Freitas responsáveis pelo controle de acesso ao Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), passaram por um treinamento na manhã da última segunda-feira (9), oferecido pela 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Lauro de Freitas. Foram apresentadas informações sobre a segurança pública e orientações para garantir mais segurança aos funcionários e munícipes que acessam o prédio diariamente.

Dicas sobre como identificar ações suspeitas que não façam parte da rotina do local e a orientação para deslocamentos na área externa do CALF sempre em grupo, principalmente à noite, o que dificulta a ação de criminosos, foram algumas das contribuições levadas ao encontro pelo major Monteiro, responsável pela 52ª CIPM de Lauro de Freitas. Ele também ressaltou a importância de fazer contato imediato com a PM por meio do número 190, caso alguma atividade anormal seja identificada.

“No treinamento de hoje, que reforça a parceria da PM com a Prefeitura, demos orientações aos servidores para que eles garantam a segurança dos contribuintes que vêm ao CALF e dos funcionários que trabalham no prédio, como eles devem se comportar tanto dentro quanto fora do local, para não serem chamariz de criminosos. A segurança pública não cabe apenas às Polícias Militar e Civil, daí a importância da contribuição de todos”, declarou. Major Monteiro informou ainda que as rondas na região foram intensificadas.

Aumentar a atenção quando estiver portando objetos de valor, como aparelhos de celular, especialmente na área externa do prédio, e alertar os servidores e contribuintes para que também tenham este cuidado, foi uma das orientações que chamou a atenção de Leonardo Vieira, que trabalha como agente de portaria desde a inauguração do CALF, em julho de 2020.

“O treinamento foi muito rico, trouxe informações importantes para termos mais segurança para nós e para uma média de 150 a 200 pessoas que atendemos por dia. Dicas como se precaver quando for usar o celular e sempre sair em grupo, principalmente à noite, vão aumentar a nossa segurança e melhorar o nosso atendimento e a forma como orientamos os contribuintes e funcionários”, destacou Leonardo Vieira.

Durante o treinamento, major Monteiro também apresentou informações sobre o trabalho que vem sendo realizado em Lauro de Freitas. De acordo com o militar, as ações da PM reduziram os índices de criminalidade no município. Foram 57% de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) a menos no primeiro semestre de 2021, quando comparados com os dados registrados no ano passado. Os assaltos e roubo de veículos também apresentaram uma queda de 37%.

Ter mais segurança também quando estiver fora do ambiente de trabalho foi um aprendizado importante para Gleidison Vitor, que trabalha no CALF há um ano. “Aqui no trabalho estamos suscetíveis todos os dias a lidar com diversos tipos de pessoas, com todos os tipos de temperamento, por isso essas dicas são muito importantes para quando estamos trabalhando, mas também aprendi sobre como me comportar em uma abordagem policial na rua, não expor objetos de valor, etc, para evitar transtornos”, declarou.