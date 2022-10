Lauro de Freitas anuncia gratuidade nos ônibus municipais no domingo de eleição

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, anunciou, nesta sexta-feira (30), gratuidade no transporte público urbano coletivo municipal no próximo domingo (2), dia do primeiro turno das eleições de 2022. A permissionária Translauf, que faz o Transporte complementar de Lauro de Freitas, vai proporcionar o transporte gratuito dos eleitores das 7h da manhã às 18h, com 50 micro-ônibus para todos os bairros do município.

“A cidade inteira será atendida através dessa demanda. Entre as linhas disponíveis estão: Itinga x Buraquinho; Portão x Ipitanga; Centro x Itinga; Centro x Portão; Vida Nova x Buraquinho”, disse o secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Setop), Olinto Borri.

Ainda de acordo com a Setop, o número de fiscais de trânsito nas ruas também será maior. “Estamos fazendo de tudo para dar mais mais segurança e tranquilidade aos eleitores na hora da votação”, afirmou Smith Neto, superintendente do órgão

Qualquer dúvida, reclamação ou ocorrência, a população pode entrar em contato com o Centro Integrado de Mobilidade Urbana (Cimu), por meio dos telefones 156 ou 33694843 e pelo Whatsapp 3369-3710.



Confira as linhas



Linha 1

Jambeiro X vida nova

Vida nova X Portão

Jambeiro X Centro

Jambeiro X Portão Jambeiro X Portão

Jambeiro X Maxxi via caixa d'água

Centro X Portão



Linha 2

Capiarara X Capelão

Capiarara X Itinga

Capiarara X Centro

Itinga X Portão

Itinga X Centro

Itinga X Vilas do atlântico

Itinga X Praia de Ipitanga

Itinga X Praça de Arcanja

Itinga X Queira Deus



Linha 3

Pq São Paulo X Itinga

Pq São Paulo X Portão

Pq São Paulo X Vilas do atlântico

Pq São Paulo X Praia de Ipitanga

Pq São Paulo X Praça de Arcanja

Quinta da Glória X Itinga

Lindu/Brisas X Itinga



Linha extra



Quingoma X Maxxi