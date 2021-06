Lauro de Freitas começa a vacinar público de 45 anos nessa segunda (28)

Com vacinação suspensa neste domingo , o município de Lauro de Freitas retoma a imunização contra a covid-19 nessa segunda (28), contemplando o público de 45 anos ou mais e segunda dose. Das 8 mil doses da Janssen recebidas na última quinta-feira, 3.591 foram aplicadas na última sexta-feira e mais 3 mil no último sábado (26).

A vacina considerada de terceira geração, utiliza a tecnologia de vetor viral, um vírus enfraquecido que transporta os genes virais para dentro das células, estimulando a resposta imunológica, tem eficácia de 66,9% contra infecções sintomáticas, de 76,7% contra doença grave e morte após 14 dias, e de 85,4% após 28 dias de imunização.

Janssen, Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer, o que importa mesmo é a picada no braço, como frisaram os irmãos Josenilton Araújo, 48, e Orlando Araujo, 49. “Diante de toda essa situação, esse dia é uma benção. É uma alegria danada ser vacinado e ainda mais sendo no mesmo dia que meu irmão”, destacou Orlando.

Esperançosa, a gestora de RH, Débora Santana, 48, celebrou o momento ao lado do esposo, Ubiratan Passos, de 43. “Contar com o apoio de quem a gente ama é essencial. Estou muito feliz com essa vacina e com a esperança de que tudo vai melhorar”, disse Débora, que comentou estar ansiosa pela vez do marido. “Para a felicidade ficar completa”.

O vigilante Eduardo Cruz, 47, chegou cedo à Unime para tomar a vacina. Ele soube que estava apto através dos amigos e passou a noite na expectativa. “Eu confio demais nessa vacinação e que só ela pode nos livrar desse caos. Estava contando os dias para chegar a minha vez e graças a Deus chegou. Só tenho a agradecer”, contou.