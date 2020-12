Lauro de Freitas: Descumprimento de decreto contra o coronavírus pode gerar multas

Após uma semana de operação em caráter educativo, a Força Tarefa de fiscalização de Restrição a Circulação Noturna de Lauro de Freitas, começa a punir, a partir desta quinta (10), cidadãos e estabelecimentos que desrespeitarem medidas estabelecidas nos decretos editados para conter o avanço do coronavírus. As punições vão de advertência ao pagamento de multas, além de outras sanções. De acordo com a prefeitura de Lauro de Freitas, as receitas geradas pela aplicação de multas serão incorporadas ao Fundo Municipal de Saúde.

O decreto que prorroga prazos de medidas de enfrentamento à COVID-19 até o dia 17 de dezembro, também suspende a realização de shows, festas, e demais eventos que envolvam aglomerações e possibilidade de contato, sejam de caráter público ou privado, independentemente do número de participantes.

A Força Tarefa é composta por fiscais da Prefeitura e conta com o apoio da Guarda Municipal e das Companhias Independentes da Polícia Militar que atuam no município. Além da fiscalização da circulação noturna, também estão sendo realizadas operação ao longo do dia, observando o cumprimento dos protocolos de segurança e prevenção à COVID-19. Denúncias de descumprimento do decreto devem ser feitas através do CIMU – Centro Integrado de Mobilidade Urbana nos números 156 e 3369-3710 ou pelo WhatsApp 98153-4034.