Lauro de Freitas disponibiliza testes após registrar 159 casos de covid-19

A Prefeitura de Lauro de Freitas disponibilizou cinco pontos com testes para detecção da Covid-19. Nesta terça-feira (22), o município registrou 159 casos ativos da doença.

Os exames estão sendo realizados em unidades de saúde da família (USF) Chafariz, Irmã Dulce, Caji-Vida Nova, São Judas Tadeu, Espaço Cidadão e na Unidade de Pronto Atendimento 24h na Itinga (UPA). Para ter acesso a testagem, os pacientes são avaliados, inicialmente, pela equipe clínica e devem estar no período de três a sete dias de sintomas gripais ou ainda que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a doença.

Além da testagem, a Prefeitura segue disponibilizando as vacinas que protegem contra a Covid-19 das 8h às 15h nas Unidades de Saúde da Família (USF): Irmã Dulce, em Portão; Tarumã – Jardim Independência – São Judas Tadeu - Espaço Cidadão, na Itinga; Manoel José Pereira, no Capelão; Pe. João Abel, no Jambeiro; Antônio Carlos Rodrigues, em Areia Branca ; e Parque São Paulo. Além destas unidades, a vacina é dispensada das 8h às 12h no Ginásio de Esportes do Aracuí e na USF Vida Nova / Caji.

Para receber a primeira dose da vacina, a partir dos 12 anos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos. Menores de 12 anos podem apresentar a certidão de nascimento como comprovação de identidade.