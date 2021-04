Lauro de Freitas ganha 96 novos leitos para pacientes com covid-19

Lauro de Freitas ganhou 96 novos leitos destinados a pacientes diagnosticados com covid-19. As unidades, que ficam no Hospital Riverside, já começam a funcionar neste sábado (3).

Ao todo, são 10 leitos de UTI, 32 leitos de assistência respiratória e 54 clínicos. O objetivo é reduzir a pressão na rede assistencial e a taxa de ocupação.

"O esforço do Governo do Estado continua grande no sentido de reduzir a taxa de ocupação de leitos e garantir rapidez para que os pacientes com potencial de agravamento da doença sejam atendidos com o suporte necessário. O objetivo é tentar evitar uma complicação maior desses pacientes que, muitas vezes, têm uma evolução rápida da doença, vindo, inclusive, à óbito, como temos registrado nas últimas semanas", explicou o governador Rui Costa, que visitou a unidade nesta manhã.

De acordo com a subsecretária estadual da Saúde, Tereza Paim, a Unidade de Assistência Respiratória (UAR) do hospital é focada no trabalho de fisioterapeutas. "Os 32 leitos de assistência respiratória receberão pacientes dependentes de oxigênio em baixo fluxo e, através de manobras fisioterapêuticas, conseguirão permanecer nessa enfermaria sem precisar do leito de UTI”, afirma.

A unidade estadual será administrada pela Fundação Fabamed, que atualmente gerencia aproximadamente 500 leitos, sendo 248 dedicados à Covid-19 nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Barra, Seabra, Simões Filho e Itabuna.

Na unidade, atuarão mais de 200 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentre outros. Os leitos serão abertos de modo gradual e a expectativa é que nas primeiras 24 horas cheguem 32 pacientes no Hospital Riverside, que virão regulados de outras unidades de saúde.

O Hospital Riverside, que antigamente era um hotel, foi adquirido pelo Governo da Bahia em 2019 e passou por adequações estruturais para ser transformado em uma unidade hospitalar.