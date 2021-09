Lauro de Freitas intensifica barreira sanitária para rastreio de novos casos da covid

Para intensificar as medidas de controle da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde (SESA) de Lauro de Freitas vai intensificar a barreira sanitária para diagnosticar a covid-19 no município. A prefeitura fará testes rápidos que estarão disponíveis entre esta terça (28) e quinta-feira (30), nas 16 Unidades de Saúde da Família, das 8h às 16h.

Com apenas uma gota de sangue em até 15 minutos o diagnóstico para a doença é efetuado. Antes da testagem, as pessoas que procurarem os postos, terão a temperatura aferida e sintomas da Covid-19 verificados. Os casos positivos serão encaminhados para avaliação médica realizada no próprio local.