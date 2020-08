Lauro de Freitas: prefeita Moema Gramacho testa positivo para covid-19

A prefeito de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, foi diagnosticada com covid-19. Ela foi submetida a um teste, que deu positivo, e já iniciou o período de isolamento social.

Nas redes sociais, Moema publicou um vídeo e lamentou ter sido vítima do vírus mesmo tomando todos os cuidados. “Venho aqui hoje, sábado, informar que testei positivo para a Covid-19. Infelizmente, mesmo com todas as medidas preventivas, ainda assim me contaminei, o que vem comprovar a necessidade de um cuidado redobrado. Apesar de seguir todos os protocolos de segurança e higiene, usando sempre máscara e respeitando o distanciamento, contraí o vírus. Não tenho sintoma algum, já estou no meu quarto, em isolamento total”, disse.

A prefeita, que teve seu diagnóstico confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), confirmou ainda que seguirá cumprindo sua agenda de forma totalmente virtual. “Encarar essa contaminação é mais um desafio. Vou me cuidar durante esta quarentena e evitar transmitir a contaminação. Por tudo isso é que reforço o pedido pra que a população fique em casa. Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário, e faça isso sempre de forma rápida e usando máscara o tempo todo. Em breve estarei de volta ao convívio social, porque não será esse Coronavírus que vai conseguir nos abater“, concluiu.