Lauro de Freitas segue decreto do Estado que exige o uso de máscara em locais fechados

Seguindo o decreto do Governo do Estado da Bahia, que restabelece a exigência do uso de máscaras em ambientes fechados, a prefeitura de Lauro de Freitas ressalta a obrigatoriedade da medida protetiva no município, para conter o aumento de casos positivos da covid-19. A determinação do Governo da Bahia foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta terça-feira (29), bem como no Diário Oficial do Município (DOM).

O uso de máscara fica obrigatório em hospitais e demais unidades de saúde, transportes públicos; salões de beleza e centros de estética; bares, restaurantes, lanchonetes e similares; templos para atos religiosos litúrgicos, escolas, universidades e outras atividades profissionalizantes; parques públicos e privados; e demais ambientes fechados como teatros, cinemas, museus e espaços congêneres.

Os atendimentos presenciais no Serviço de Atendimento ao Cidadão de Lauro de Freitas (SAC Municipal) e no Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF) ficam condicionados à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção e a comprovação da vacinação mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado Covid-19, obtido através do aplicativo “Conect SUS”. Mais detalhes do decreto podem ser consultados no site: (https://www.laurodefreitas.ba.gov.br).

O secretário municipal de Saúde (SESA), Augusto Cesar Pereira, reforça a necessidade de seguir a medida protetiva. “Com a constatação do Estado sobre a volta crescente da demanda por leitos de UTI e clínicos na Região Metropolitana de Salvador, o uso de máscara é indispensável para o controle da disseminação do vírus. Aqui em Lauro de Freitas, quando detectamos o aumento de casos positivos da Covid-19, iniciamos o trabalho de barreiras sanitárias através das Unidades de Saúde da Família”, relatou.

Ainda de acordo com o secretário, na primeira semana da barreira, iniciada no dia 16/11, a cada dez testes realizados nas USF’s para detecção da Covid-19, cinco apontaram resultados positivos. Já na segunda semana, o pico de testes positivos reduziu para a variação de 3,5, a cada dez realizados. “A curva de testes positivos começou a reduzir por volta dos dias 24 e 25, mas vamos manter as barreiras nas unidades de saúde e acatamos a obrigatoriedade do uso de máscaras, além de seguir com a vacinação”, completou Augusto Cesar.

A Prefeitura de Lauro de Freitas disponibiliza os testes para detecção da Covid-19 nas Unidades de Saúde da Família Chafariz, Irmã Dulce, Caji/Vida Nova, São Judas Tadeu, Espaço Cidadão e também na Unidade de Pronto Atendimento 24h na Itinga (UPA).

Já a vacina que protege contra a Covid-19 está sendo disponibilizada, das 8h às 15h, nas USFs Irmã Dulce, em Portão; Tarumã – Jardim Independência – São Judas Tadeu - Espaço Cidadão, na Itinga; Manoel José Pereira, no Capelão; Pe. João Abel, no Jambeiro; Antônio Carlos Rodrigues, em Areia Branca; e Parque São Paulo. Além destas unidades, a vacina é dispensada das 8h às 12h no Ginásio de Esportes do Aracuí e na USF Vida Nova / Caji.